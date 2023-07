Mujer tiene 20 hijos con padres diferentes y planea tener muchos más: “Hasta que el cuerpo aguante”

A través de las redes sociales se dio a conocer la historia de una mujer que tiene 20 hijos, cada uno con un diferente papá, y además de eso, quedó demostrado en las precarias condiciones en las que vive.

Doña Marta tiene 20 hijos con 20 hombres diferentes: “Son de diferente papá”

En el video, que rápidamente se ha viralizado en el Internet, aparece una mujer respondiendo las preguntas que otra persona le está haciendo ante la cámara y sus hijos.

“¿Y el papá de los niños, son varios?”, le preguntan. “Son de diferente papá, pero son de esos papás irresponsables que tienen hijos, pero jumm”, indicó Martha, la protagonista del material audiovisual, quien asegura que no le interesa saber sobre el padre del bebé que está gestando.

“Yo me fui de rumba y en esa rumbita me gusto el muchacho y quedé, yo la verdad no sé ni donde vive”, reveló doña Marta.

Luego de eso, la mujer le enseña a la cámara la casa donde vive, una pequeña edificación con muchas precariedades, un lugar muy estrecho para todos sus hijos.

Las imágenes son impactantes, la casa no está terminada, las paredes son de ladrillo rojo y las habitaciones no tienen puerta

“¡Doña marta y el tema de cocinar?”, le preguntan.

“A veces me toca hacer esos indios de sopa, yo voy y consigo esos huesos baratos(…) el día que hay comen bien y cuando no comen poquito”, afirmó.

Una de las interrogantes que más impactó a los cibernautas fue cuando la persona de la cámara quiso saber cuántos hijos piensa tener Marta.

“¡Cuántos hijos piensa usted tener?”, le volvieron a preguntar.

“Hasta que el cuerpo aguante, ya los hijos crecen y se van”, respondió con mucha seguridad.

El videoclip causó indignación en los internautas y comentaron: “Son de papas irresponsables dice ¿y ella qué será?”, “que el próximo test que se haga sea para ver si no tiene alguna ETS”, “matemáticamente no pueden ser todos esos pequeños sus hijos, es actuado”.