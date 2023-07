“Tecnología de punta para taparte el hoyo”: mensaje de alcalde de Antofagasta sacó ronchas en redes

El alcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez, ha recibido de todo tipo de comentarios luego de su publicación en Instagram, respecto a la máquina que utiliza el municipio para reparar las calles en mal estado.

“Tecnología de punta para taparte el hoyo” publicó el jefe comunal, junto a la canción de Never, Never Gonna Give You Up de Barry White.

Storie de alcalde de Antofagasta Captura Instagram

Los habitantes de la ciudad no le perdonaron el doble sentido:

Que calidad de alcalde la de Antofagasta.

No podemos pedir mejor educación.

No podemos pedir respeto. Con esta clase de alcalducho@jonathanplan9@AntofagastaMuni pic.twitter.com/gyuyzbO5e0 — Kike_Leiva (@eleiva32) July 18, 2023