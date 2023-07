Ex “Gran Hermano” Benja Lagos y su porfundo descargo por fatal caso de bullying

Benjamín Lagos, el primer eliminado de “Gran Hermano”, compartió una profunda y vehemente reflexión en redes sociales acerca de los alcances nocivos del bullying en los colegios.

El motivo fue el reciente caso de una niña de 13 años que se quitó la vida tras sufrir acoso escolar en un establecimiento de La Serena.

“El tono de este video va a ser totalmente diferente. No puedo hacerle caso omiso a la hueá que siento”, advirtió al inicio el ex participante del reality show de Chilevisión, mediante un video en su cuenta de Instagram.

“No se imaginan la cantidad de mails, mensajes, llamadas que recibo de alumnos a los que le hacen bullying y no saben qué hacer, no saben cómo defenderse. El colegio no los avala, porque no tienen cómo comprobar nada”, aseguró en el registro.

Además, señaló que si el colegio comprueba algo “al pendejo que hizo bullying no le van a hacer nada, porque como es chico, no es lo suficientemente cuerdo como para hacerse responsable de sus acciones y esa hueá está como el pi…”, se quejó con rabia.

“Me llamó un colegio hace un par de semanas, diciendo que niños de 15 años de segundo medio, le ladraban a las compañeras y le decían perras”, argumentó Benjamín.

A continuación, levantó una pregunta: “¿Qué hacen los colegios al respecto? Contactar a los papás, pero los hijos son un reflejo de los que sus papás les enseñan y si no, tampoco van a ser objetivos para asumir que su hijo tiene la culpa”, manifestó.

Después agregó que “estamos más enfermos como sociedad” y que las redes sociales “juegan en contra” en este escenario.

“Muchos son papás y ponen en su descripción de Instagram, como si fuera lo más importante del mundo, ‘papá de Nicolás’. Educa a tu hijo, porque da pena pensar que si el pendejo sabe que está haciéndole mal a una persona, tampoco le va a importar lidiar con que el otro se suicide”, acusó.

“La gente en verdad se siente sola, chata de buscar ayuda y el único lugar donde lo encuentran es en uno mismo”, precisó Benja Lagos.

En todo casom aclaró que esta reflexión no era para “avalar mi contenido” sino que “para decir ‘háganse responsables de la hueás que hacen’. A los papás que me siguen, que se hagan responsables de los hijos que crían”.

Acerca del caso de la niña que se suicidó en La Serena, Benjamín postuló que “salió gente a justificarlo de que a este niño se le separaron los papás, y se sentía inseguro, pero no porque se sienta inseguro tienes que transmitirles la inseguridad a otra persona haciéndola bolsa”.

“No tienen puta idea de lo mal que le puede llegar a hacer un comentario negativo a una persona. Es muy distinto algo constructivo con mal tono, que algo negativo de verdad”, recriminó.