“Soy agradecida”: Aylén Milla revela con felicidad que el cáncer se fue de su cuerpo

“Dios Míoooo, ¡confirmado! El Cáncer se fue de mi cuerpo y soy agradecida!!! Bendición de renacer”, con estas palabras Aylén Milla se despide del cáncer de mama que la afecta, según ella misma reveló, desde el año pasado, pero que dio conocer recién en junio de este año.

La modelo e influencer argentina dio a conocer esta bonita y esperanzadora novedad en su salud este jueves, con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

“Llegaste a mi vida cuando menos te esperaba, 32 años y me golpeaste la puerta de mi templo (mi cuerpo). Me dijiste: ‘Hola, vengo a enseñarte muchas cosas que no estás entendiendo por las buenas’. Te recibí, te lloré, te odié, luego te abracé y te pregunté ‘¿que quieres mostrarme?’”, escribió Milla en la leyenda de un video, simulando una carta al tumor, en que se despide con alegría de esta dolorosa enfermedad.

“Le pedí al universo, a Dios, a todos mis ángeles, mis santos y mis cristales que por favor me guíen al camino correcto. Puta qué doloroso fue el camino correcto, me sacaste personas, me pusiste otras, me hiciste replantearme mi vida entera”, expresó en su misiva ficticia y liberadora.

“No regreses nunca más”

La ex chica reality desahogó en su bonito y terapéutico texto todo la odisea espirtual que debió realizar para superara la difícil situación que le presentó la vida. “Me abracé muy fuerte y me dije, mira, pelada y todo, sos hermosa, porque sos VALIENTE, fuerte con dos ovarios! vos sola vas a poder sanarte. Con entusiasmo hice todo lo que estaba en mis manos y cada señal la tomaba como una oportunidad para sanar. Pedí que sacarás todo lo tóxico de mi vida y me lo pusiste tan claro que lo hiciste sencillo y evidente a los ojos de cualquiera”, expresó Ayén.

Finalmente, la ex participante de “Amor a prueba” despide para siempe al cáncer, pues no pretende repetir esta mala experiencia. “Gracias por esta enseñanza, pero aquí te entierro, te despido y no regreses nunca más! Adiós. Amén”, publicó junto a emojis de despedida, el símbolo del cáncer, corazones y manos en plegaria.

“No es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede”, es la frase, firmada por Aylén, que cierra el bonito video donde se aprecia a la modelo vestida con vestido y abrigo rosa, pelo largo castaño y muchos globos con helio también color rosado en el camino a un santuario. Al compás de la música insturmental de la canción “Aleluya” (original de Leonard Cohen con múltiples covers), la trasandina deja en un momento caer su peluca y sonríe con su cabeza rapada (porducto de la enfermedad), para a continuación liberar los globos que se pierden en el cielo (obviamente simbolizan el cáncer).

El posteo acumula más de 80 mil Me Gusta y muchísimos comentarios de seguidoras y seguidores que la felicitan, tanto por la esperanzadora noticia como por la valentía con que enfrentó el difícil momento.

