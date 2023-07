Áspero diálogo entre la Fonda Permanente y Croni-K se hizo viral: “Armen la cotización y se la meten por…”

Una conversación de trabajo vía chat entre la Fonda Permanente “La Popular” y la banda Croni-K se viralizó en redes sociales, provocando diversas y numerosas reacciones.

Fue la cuenta de la Fonda Permanente la que expuso en su cuenta de Instagram este diálogo, el que partió con una propuesta de trabajo por parte del mánager de la agrupación.

“La Popular” le respondió en duros términos al mánager, fustigando la participación de la banda en la campaña presidencial de José Antonio Kast. Por lo mismo, le cerró las puertas de su evento de forma categórica.

En el pantallazo compartido por La Fonda Permanente, se leen las siguientes intervenciones:

- Hola, buenas noches (…) Me gustaría saber si les interesa tener una cotización por nuestros servicios. Algunos de nuestros temas Nadie lo sabrá, Qué calor, Incomprendido y el himno de todo los chilenos, Arriba la vida. Y muchos más. Se acercan las Fiestas Patrias y podría ser de su interés. Quedo atento, saludos.

- ¡Hola! Gracias por ponerte en contacto con nosotros. ¡Buenísimo! Croni-K, ¡los que tocaron para la campaña de Kast! Mira, estamos organizando una cumbre de las weas más pencas. Participarían, Alberto Plaza, Sebastián Eyzaguirre, Savka Pollak, los Bad Boys y Arturo Ruiz-Tagle. Anima Gonzalo Feito. Si les tinca, armen la cotización y se la meten por el hoyo de la punta de la pichu**. Saludos cordiales. PD: Nosotros nos llamamos Fonda Permanente La Popular en homenaje a Salvador Allende y la Unidad Popular. Somos 100% antifascistas.

“No somos ni partidarios ni de derecha ni izquierda”

Ante esta situación, Andrés Quinteros, mánager de Croni-K, hizo sus descargos en una nota con Radio ADN. “Siento como que trata, no sé, de burlarse de nosotros, para tratar de vender más entradas pa’ su fonda, no sé. No sé cuál es el objetivo que él tiene”, expresó.

Junto con ello, el mánager sostuvo que “de partida, nosotros como grupo Croni-K no somos ni partidarios ni de derecha ni izquierda. Cada uno puede tener su pensamiento individual en el grupo. Pero no es que estemos digamos en algún partido o algo así”.

“Hemos trabajado para el PPD, para la derecha, pero por un tema de que la música no tiene color político, sino que es la fuente laboral de nosotros. Y obviamente se vive de eso y hay que trabajar”, complementó.

Al explicar la participación de Cróni-K en la campaña de Kast, Quinteros comentó que “eso también tiene que ver con un tema económico en el que estaba pasando el grupo. Yo en ese momento no era mánager de ellos, pero Freddy, quien es el vocalista, venía de un momento súper complicado (...) Y lógicamente cuando ya salió eso se presentó esa posibilidad de ese trabajo y tuvieron que tomarlo por un tema económico. No por un tema de que ni que estemos a favor de él ni en contra”.