Botota Fox: “Me encantaría ser papá, pero con las condiciones que eso genera”

Entre los invitados a la última edición de programa “Podemos Hablar” de Chilevisión estuvo Botota Fox, quien en dicha instancia confesó su deseo de ser padre.

“Me encantaría ser papá. Quiero ser papá, pero papá”, expresó Botota ante una consulta que realizó el animador Jean-Philippe Cretton sobre los deseos a corto plazo.

Con cierta incomodidad, José Miguel Navarrete, a través de su famoso personaje comentó lo siguiente: “Cómo te explico que yo nunca he estado con una mujer. Aunque se pueda malentender, me encantaría ser papá. Hacerlo naturalmente”.

Tras ello sostuvo que “yo no soy ni trans, no quiero ni pechugas, nada. Para mí esto es un personaje, y lo cuido, y me encanta que me inviten. Hace mucho tiempo que no me invitaban a un estelar y estoy muy feliz”.

“Me encantaría ser papá, pero con las condiciones que eso genera. Sería para mí una madurez tremenda. Para una persona que quizá le faltó cariño, hay muchas cosas que uno tiene en la mente, traumas. No por tener un hijo uno va a solucionar eso, pero sí entregarle lo que a ti no te dieron”, complementó.