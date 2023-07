María Elena Swett publicó un emotivo video tras cumplir 211 días sin ver a su hijo

La actriz María Elena Swett ha hecho pública su dura lucha tras no poder ver a su único hijo, Santiago, quien tras viajar a Estados Unidos para visitar a su padre, no ha sido devuelto a Chile por él. Swett está a punto de cumplir 7 meses sin ver a su hijo de 11 años.

Ella subió un emotivo video a su cuenta de Instagram junto a su hijo Santiago. El registro muestra la sombra de la actriz mientras abrazaba y besaba su hijo, quien le dice “te amo”, y es devuelto por la madre.

En la descripción del video, ella escribió “Te amo... te amo... 211 días”, haciendo alusión a las palabras dichas en el video y a la cantidad de días alejada de su pequeño.

“Me duele imaginar tu dolor”

Este complejo momento familiar se originó después de que su hijo viajó a pasar las fiestas de año nuevo con su padre, quien es norteamericano y vive en New York. Santiago estaba acostumbrado a visitar a su papá, como él estaba separado de Swett. Sin embargo, el padre no devolvió el hijo a la actriz, y desde entonces se encuentra en Estados Unidos con su padre.

Los seguidores de María Elena Swett expresaron su sentir al ver este video: “Veo lo que te pasa y se me apreta la guata y el corazón, y eso que no tengo hijos. Esto va a pasar, ya volverán a estar juntos”.

“Me duele imaginar tu dolor. Fuerza mujer”; “Mucha fuerza para ti y que el amor poderoso los vuelva a reunir pronto”; “Siempre que veo tus publicaciones y el número del día que llevas sin verlo me da angustia, ¡se me aprieta el corazón mal! ¡Te abrazo! Y deseo que no sigan pasando los días sin tenerlo en tus brazos y besarlo”; comentaron.