“Quedé en shock y quería llorar, no se puede robar de esta forma”: Rose Mac-Gill y su desilusión con Raúl Torrealba

Este lunes “45 minutos con”, la socialité chilena Mary Rose Mac-Gill, conversará con José Antonio Neme en Mega Plus. Durante la entrevista, Rose compartió sus impresiones tras enterarse del caso de corrupción que involucra a Raúl Torrealba, exalcalde de Vitacura, quien enfrenta acusaciones por delitos reiterados de fraude al Fisco y asociación ilícita. Además, reflexionó sobre el tenso debate sobre los casos de detenidos y desaparecidos en la dictadura militar.

La socialité chilena contó su cercanía con Raúl Torrealba y cómo se sintió tras conocer los detalles del caso de corrupción. “Era un hombre encantador y cálido, todo lo hacía bien. Conversaba seguido con él, lo quería de verdad. Y de un momento a otro sale con “este domingo siete”. Recuerdo que cuando ocurrió esta situación quedé en shock, quería llorar. Espero que aparezca algo y que sólo sea un mal sueño”.

De igual forma, expresó su postura sobre la resolución del juicio. “También me dio mucha pena y luego rabia porque tenía todo en la vida, no era necesario. Estuvo varios años a cargo de Vitacura, y fue impecable, o sea, tuvo sus fallas como cualquier municipio, pero no se puede robar de esa forma. Ahora bien, yo creo que funcionarios que trabajaban junto a él hicieron algo, pero ya existen muchas pruebas en su contra”.

Por otra parte, Mac-Gill fue consultada sobre la razón de estar tan divididos por la poca solución ante las violaciones de derechos humanos en época de dictadura. Ante esto, dijo: “Es evidente que hubo muchos detenidos y desaparecidos, y aún hay demasiadas personas que no saben dónde están los restos de su amiga; no digo padre o madre porque es muy fuerte mencionarlo de esa manera, me da mucha pena”, señaló.