Confirmado: Gala Caldirola se va de Chile y bien acompañada

Finalmente y tras muchos rumores, finalmente se confirmó que Gala Caldirola se va de Chile, tras vivir siete años en el país.

De hecho, la influencer llegó a suelo nacional en 2016, cuando participó en el reality de Mega ¿Volverías con tu ex? junto a figuras como Joaquín Méndez, Camila Recabarren, Oriana Marzoli y Marco Ferri.

Fue la periodista Paula Escobar quien reveló en Que te lo digo, que Caldirola regresará a España junto a su hija Luz Elif, fruto de su antigua relación con Mauricio Isla.

Además, aseguró que la modelo también se irá en compañía de su amigo y representante, Suro Solar.

Incluso, el mismo mánager de famosos del espectáculo TV nacional, confirmó esta noticia con Página 7.

“La próxima semana nos vamos de Chile”, lanzó Solar, aunque no dio detalles de lo que esperan realizar en Europa.

Es más, la propia Caldirola realizó una despedida con algunos de sus amigos, donde se mostró bastante emocionada. De hecho, salía llorando en algunos videos.

“¡Oh, Gala no se va!, ¡no se va, no se va, Gala no se va!”, le gritan algunas de sus amistades, mientras ella se seca sus ojos llorosos.

Recordemos que en su cuenta de Instagram, Suro Solar afirmó que esta situación es “indifinida” y que ya estarían viendo nuevos proyectos televisivos.