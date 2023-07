El emotivo adiós de Natalia Valdebenito tras la muerte de Cecilia “La Incomparable”: “Tengo el corazón roto con tu partida”

La noticia de la muerte de la destacada cantante chilena Cecilia Pantoja, conocida como Cecilia “La Incomparable”, generó gran conmoción en todo el país. La artista de la Nueva Ola falleció a los 79 años debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que la mantuvo hospitalizada desde el pasado 14 de julio.

La partida de Cecilia ha llevado a figuras del espectáculo a expresar su admiración y cariño hacia la cantante a través de redes sociales. Una de ellas es la actriz y comediante nacional, Natalia Valdebenito, quien tuvo una cercana amistad con la intérprete.

En su cuenta de Instagram, Natalia compartió emotivas postales junto a la fallecida artista y escribió: “No diré mucho más hoy. Tengo el corazón roto con tu partida, Cecilia”.

“A veces me quejo mucho. A veces no puedo ver las luces de esta vida. Hoy me declaro afortunada de contar siempre con tu cariño y apoyo en los momentos más difíciles de mi corazón”, reflexionó la humorista.

Con profundo pesar, Natalia se despidió de su maestra y amiga. “¡No te vas, Cecilia! Eres gigante. Inmortal. La pena no me deja ver esta mañana, perdóname… me dijiste que debo ser fuerte siempre. Usted, mi maestra, entenderá que no es fácil hoy”, continuó.

Finalmente, expresó que “te llevaré siempre en mi alma. Inspiración infinita. Mi gran referente. Vanguardia y valentía. Eres y serás lo más grande de este país ingrato”.

