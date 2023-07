¿Esconde algo Hernán “Chico” Olmedo de “Generación 98″?

Hernán “Chico” Olmedo logró convencer a sus excompañeros de colegio de realizar un viaje a Punta Virgen en “Generación 98″, la actual teleserie nocturna de Mega.

Cabe recordar que en la localidad, ubicada en una playa en la región de Coquimbo, el rol de Gariel Cañas pretende construir un ecoresort cinco estrellas.

Olmedo les prometió a los exalumnos del Saint Williams que formarían parte de un “negocio redondo”. “Tú recuperas toda tu inversión en seis meses, con un retorno garantizado de un 15%”, les aseveró. La sopresiva oferta ha despertado más de una suspicacia y cuestionamiento. En este escenario, la cuenta de Instagam del Área Dramática de Mega publicó un video con una singular encuesta.

“¿Será que Hernán Olmedo nos oculta algo? Hay algo raro aquí”, postearon en la descripción del registro.

“¿Algo como qué? No, no creo. Me parece un hueón simpático, lo considero un amigo. Reencontrarme con él ha sido bien bonito”, manifestó Gonzalo.

En tanto, Maca, la señora de Olmedo, comienza a sospechar de su enamorado. “Me estoy empezando a preguntar y creo que sí, me atrevería a decir que sí”, admitió.

Por su parte, los usuarios de la red social opinaron en los comentarios. “Cobrará todo el bullying”, “se los joderá”, “los va a estafar”, “les dará una clase de empatía”, son sólo una muestra de los mensajes.