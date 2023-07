El particular descargo de conductor fiscalizado y que no tenía papeles de su camión: “Me están mandando a robar”

Personal de Carabineros realizaba una fiscalización a automovilistas en la comuna de Conchalí, lo que era reporteado por un equipo de “Contigo en la Mañana” y se encontró con un momento bastante particular.

Un matrimonio no tenía al día los documentos de su camión en el que transportaban verduras para vender, por lo que se les cursaría una infracción.

Como Manuel Méndez se identificó su conductor, quien estaba bastante molesto con la situación: “está bien que estén fiscalizando, pero cómo no le dan oportunidad a uno, estoy empezando a salir adelante, estamos enfermos, con hipertensión, mi señora con diabetes, compramos el camión hace poco”.

Camionero fiscalizado Captura CHV

La periodista de CHV le consulta sobre su licencia de conducir, a lo que responde que “no tengo, nunca la he sacado”

“Lo que voy a tener que hacer es salir a robar, me están mandando a robar, estoy trabajando honradamente y no me dan la oportunidad, yo sé que está con los papales atrasados, pero igual, ¿qué pasa con los cabros chicos que tengo en la casa?”, reflexionó el hombre.