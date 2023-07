“No se trata de quien tenga más animales, es mejor persona”: Maura Rivera respondió tajante a una usuaria tras cuestionarla por no adoptar un perro

Maura Rivera no aguantó los comentarios en mala onda y le paró los carros a una usuaria en redes sociales, quien la criticó duramente por no haber adoptado un perro mientras se encontraba de vacaciones en República Dominicana.

Todo comenzó cuando la ganadora de “Rojo” mostró un perrito que se encontró en las calles, y que según ella le robó el corazón.

“Vida, ¿por qué me presentas criaturas en mi camino? No ves que sufro al no poder hacer mucho”, comenzó escribiendo, junto a una imagen del can.

Historia de Maura Rivera | Instagram

Posteriormente, subió otra imagen del animal contando que uno de los guardias de seguridad les habría pedido que sacaran al perro del lugar, por lo que decidió llevárselo junto a su familia.

“Está acá con nosotros. Me lo traje a la playa en brazos, porque tiene la colita entre las piernas, que es sinónimo de inseguridad y miedo”, expuso.

Acto seguido, contó que había recibido varios mensajes que le pedían quedarse con el amigo perruno: “Ayer llegamos a República Dominicana y mucha gente me dice ‘adóptalo’. Les juro que lo haría, así como con cada animal que se me cruza en el camino, pero triste y responsablemente no puedo”, expresó.

“Así como voy, ya tendría un zoológico en mi casa. Pero cuando pasan estas situaciones, no cuesta nada un cariño, darles agua, un rato de atención. Ellos no piden más”, agregó.

Historia de Maura Rivera | Instagram

Historia de Maura Rivera | Instagram

“La manía de opinar sin saber”

Sin embargo, hubo un comentario que llamó la atención y Maura, por lo que decidió responderle a esta usuaria.

“¿Por qué no puedes (adoptarlo)? Yo tengo 6 y mi casa es mucho más pequeña que la tuya”, emplazó la persona. A lo que Maura contestó: “¿Qué tiene que ver el tamaño de la casa? La manía de opinar sin saber”, comenzó su descargo.

“Primero estamos en República Dominicana, no es Miami. Segundo, decir que no, muchas veces habla de mi responsabilidad y de mi tenencia responsable. No se trata de quien tenga más animales, es mejor persona, se basa en el cuidado necesario que tengan tus animales y que te hagas cargo de eso”, aseguró.

“No son muebles. Si es por eso, llenaría mi casa de perros”, sentenció Maura Rivera.