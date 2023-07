“¿A dónde nos mandó?”: Hombre se farreó la oportunidad de ganar 30 millones de pesos en “La Hora de Jugar”

Una oportunidad millonaria se perdió un televidente debido a su escepticismo. En el programa de concursos de Mega, “La Hora de Jugar”, llamaron a un afortunado hombre que no resultó cómo estaba planeado.

En un extracto publicado por la cuenta de la señal de Vicuña Mackenna, se vio cómo un televidente contestó la llamada del programa, y que fue recibido por el cántico de los animadores Joaquín Méndez, María José Quintanilla y Andrés Caniulef, “Dime, ¿cuál cuál cuál es su nombre?”, cantaron.

“Esta persona se perdió la posibilidad...”

“Ahhh ya ch....”, contestó el hombre y cortó. Los animadores intentaron detener al seguidor del programa, pero ya era demasiado tarde. “Dijo una palabra que no me gustó nada”, reclamó Joaquín. “Cote, ¿a dónde nos mandó?”, preguntó el argentino, lo que fue respondido secretamente por la cantante.

“A mí lo que me da rabia es que la gente dice ‘oh, no llaman nunca’, pero cuando llamamos, no contestan. Así que a una le da rabia, más encima te mandan a la..”, expresó Quintanilla.

“Esta persona se perdió la posibilidad de ganar 30 millones de pesos, por el desagrado que acabamos de vivir, nos mandó a la... como si fuese de verdad”, cerró Joaquín.