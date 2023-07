“Presentaremos los alegatos, pruebas y lo que haga falta”: Mánager de Constanza Capelli le reclamó a Chilevisión por supuesto complot en “Gran Hermano”

El mánager de Constanza Capelli, conocido en el mundo de la farándula como “Suro Solar”, habló con la producción de Chilevisión para aclarar todo sobre el supuesto complot que hicieron los participantes de “Gran Hermano”, que tenía como objetivo dejar a la bailarina en la placa de eliminación.

Cabe recordar que este hecho debería ser sancionado por la producción del reality, ya que en las reglas dicen que ninguno de los jugadores puede ponerse de acuerdo para las nominaciones.

A raíz de esta situación y de la reacción de los televidentes en las redes sociales, el representante de la joven decidió tomar cartas en el asunto.

“Con la familia de Cony presentaremos los alegatos, pruebas y lo que haga falta, para que la competencia sea justa. Lo demás es un juego, pero que sea limpio, de todas formas 30 minutos antes de la edición de mañana en la noche, comenzamos el bombardeo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, volvió a referirse a la situación a través de su perfil de Instagram tras la insistencia de los seguidores de la participante: “Me comuniqué con la gente que trabaja en ‘Gran Hermano’ para presentar todos los videos, audios y fotos que me enviaron, así puedan revisar y ver si hay algo raro o extraño. Sé que ellos revisarán todo para que hoy en el programa estelar nos puedan dar una respuesta a todos los televidentes, fanáticos y familiares”.

Asimismo, aseguró que desde su vereda es todo lo que puede hacer por Constanza, puesto que “los participantes saben en lo que se metiron y a lo que iban, a jugar; a darse a conocer y mostrarse cómo mejor ellos consideren”.

Eso sí, el mánager aclaró que aunque ve algo extraño en la conversación de los huevos, también hay que tener ojo “al momento donde Trinidad, en el aire, intenta escribir algo antes de que Francisca vaya a votar”.

Historia de Suro Solar por "Gran Hermano" | Captura: Instagram

Cuidado con el ciberbullying

Asimismo, le mandó un mensaje a las personas que están siguiendo día a día el reality a través de Pluto TV o por las pantallas de Chilevisión.

“Quería aprovechar de hacer un llamado a que sigan apoyando a sus participantes favoritos, pero no nos metamos con los que no nos caen bien. Está bien decir quienes no les gusta, ellos se expusieron a ser enjuiciados por eso”.

Sin embargo, “he conversado con participantes que están fuera y están con ayuda psicológica, con amenazas de agresión (....) no caigan en lo mismo que reclaman, porque finalmente ninguno mató a nadie; muchos han pedido disculpas por sus dichos o actuar y también recordemos que están en una situación extrema. Bajémosle un cambio y mirémonos al espejo”.

Para cerrar este tema del ciberbullying, el mánager de Constanza le aconsejó al público que siguiera disfrutando de “Gran Hermano” pero que no “generemos que nunca nadie más quiera entrar a un programa así”.

Finalmente, Suro reveló que durante esta tarde los familiares de “Los Lulos” emitirán un comunicado para saber cómo actuar si es que llegaran los 3 a la eliminación del domingo.