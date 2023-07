“¿Cuál es el problema?”: Rodrigo Sepúlveda contestó con todo a críticas por sus dichos sobre protesta en La Moneda

Rodrigo Sepúlveda desató una ola de comentarios en Twitter después de afirmar que había gente “sin color político” manifestándose contra el gobierno en el frontis de La Moneda.

Según de algunos televidentes, se trató de una información errónea, debido a que la protesta habría estado dirigida por Pancho Malo, líder del “Team Patriota”.

[ LEE TAMBIÉN: Daniela Nicolás compartió importante logro académico: “No puedo estar más feliz de todo lo aprendido” ]

Sepu no se quedó callado

Al ver las reacciones de la gente en Meganoticias, Sepu escogió un mensaje y leyó el posteo de Maribel, una mujer que se encontraba en el lugar.

“Me dice que no es del Team Patriota. Hay gente que se está manifestando ahí mismo, en el lugar, contra el gobierno. Es gente normal que tiene una opinión y que la quiso ir a dar hoy a La Moneda. Hay mucha gente que no tiene color político y está ahí, reclamando por las obvias situaciones que están pasando en nuestro país”, expuso. Sin embargo, sus dichos siguieron siendo criticados en Twitter.

Tras leer mas de un mensaje, el rostro de Mega respondió sin filtro: “La gente que está hablando en Twitter, con mucho respeto si, respecto a la gente que estaba presente... yo no estoy ahí como para decir quiénes estaban y quiénes no estaban. Me mandan fotos, me mandan imágenes de camisetas... yo lo único que estoy diciendo es que me escribió mucha gente que no tiene color político y que se quiso ir a manifestar”, recalcó.

“¿Cuál es el problema? Todos tenemos derecho de estar ahí. ¿Eso se puede hacer o no? No piensen que yo estoy tratando de evitar decir que hay otro grupo político... a mí me da lo mismo, yo solo comento lo que ustedes me dicen, la información que me mandaban desde allá”, agregó.

Rodrigo Sepulveda dice:



“es una manifestación espontánea por gente común, no está organizada por el team patriota”



Acto seguido aparece el delincuente y asesino de pancho malo dirigiendo a los fascistas vociferantes.



Que vergüenza de periodismo @mega #ALERTA pic.twitter.com/wdSGiHanI6 — Emiliano Maglio 🇨🇱🇮🇹 (@Lettus_Maglio) July 28, 2023