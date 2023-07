“Estamos de última”: impacto en redes sociales con viral imagen de un salamé con alarma en supermercado argentino

Impacto causó en redes sociales la imagen de un salame con alarma de un supermercado argentino que una periodista de ese país publicó en Twitter, y que en pocos días se convirtió en viral de otras plataformas digitales como TikTok.

El registro de @EleonoraCole en Twitter, comunicadora radial y de prensa escrita, fue ampliamente replicado en variadas redes, no sólo por lo particular de la imagen, sino porque la profesional enfatizó en que “no deja de sorprenderme que tengan que poner alarma a un salamín. Así estamos”.

El viral del salame en redes sociales

Y es que el actual momento del país transandino, con una elevada inflación -de las más altas en el mundo-, y una crisis política ad portas de las elecciones presidenciales de fin de año, mantiene encrespados a los ciudadanos argentinos, que por un lado piden un cambio radical en el manejo del país y por otro, sostienen la gestión del actual bloque gobernante, liderado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández.

“Estamos de última”; “Pregunten a los vigiladores cuál es el lugar más loco donde colocan las alarmas”; “Dentro de poco hasta a los caramelos les van a poner alarmas. En mi negocio dejé unas gomas elásticas, las marrones comunes, y cuando las fui a buscar ya no estaban”; “¿Pero de cuántas copas estamos hablando?”; y “Yo me he encontrado salamines mordidos (en los supermercados), imagínate”, fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió el registro, esta vez en TikTok, donde lo replicó el usuario @mateconmoteok, con cerca de tres mil likes, y 200 compartidos.

