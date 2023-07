“A veces el dolor me deja sin respiración”: Dj Méndez encendió las alertas tras revelar que está pasando por complicaciones de salud

Dj Méndez despertó las preocupación de sus seguidores luego de revelar que se encuentra pasando por un complicado estado de salud.

El cantante nacional contó que sufre de cálculos renales hace 14 años, y que a veces lo tiene pasándola bastante mal y batallando con el dolor.

“Esto es terrible. Saber que van bajando, duele mucho. Uno lo puede botar naturalmente, si no, hay que operar”, confesó.

“Esta mier… la documentaré, porque duele lo que no se imaginan. Es un proceso, lo tengo desde los 14 años y cada ciertos años esto baja. Lo mostraré para que entiendan el dolor, que en cualquier momento te deja tirado”, agregó Leo.

“Es una bomba atómica en tu cuerpo”

Respecto a cómo se sentía, Dj Méndez mencionó que el “algunos dicen que se acerca al dolor del parto, pero no lo comparto, aunque no creo que sea tan así. Pero mier… qué duele. Lo peor que puedo hacer es estar sentado o tranquilo. Tengo que estar tomando mucho líquido (...) pero a veces el dolor me deja sin respiración. Es brutal”.

“Para que entiendan, cuando la cosa va bajando y se mueve algo, aunque sea milimétricamente, es una bomba atómica en tu cuerpo”, describió el artista con mayor profundidad.

Para cerrar la declaraciones, Leo Méndez contó que le habían recomendado algunos medicamentos y que estaba siguiendo las instrucciones al pie de la letra.

“He tomado más agua que la mier… Ahora me dieron algo para el dolor, pero no lo quita de una. Y hay que caminar harto”, cerró.