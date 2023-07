“Lo que más me dolía era que me trataban como ‘la p*ta de Chile’”: Coté López recordó duros momentos de su juventud en la farándula

Este sábado, Coté López recordó los duros momentos que vivió en su juventud tras verse envuelta en una polémica farandulera junto a Mauricio Pinilla, cuando fue captada entrando a un hotel con el futbolista mientras estaba en una relación con Luis Jiménez.

A través de la dinámica preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la modelo recordó este episodio.

“¿Te duele aún que te juzgaran tanto cuando tenías 17 o 18 años?”, quiso uno de sus seguidores.

A lo que Coté López expresó que “no, cero. Pero en esos tiempos sí fue muy duro para mí y ojalá ninguna niña en el mundo viva lo que yo viví”.

“Lo que más me dolía era que me trataban como ‘la p*ta de Chile’ y al día de hoy me sobran dedos de una mano (para contar a) los hombres con los que he estado”, añadió.

Posteriormente, expresó que “gracias a Dios, siempre he sido fuerte y he entendido que hay mucha envidia detrás de cada comentario despectivo”, sostuvo.

Historia de Coté López | Instagram

La relación con Luis Jiménez

Asimismo, respondió a otra interrogante sobre su relación con Luis Jiménez: “Nunca pelean con Luis, no puedo creer tanta perfección”.

“Obvio que peleamos. No tan seguido, eso sí, pero somos completamente diferentes, ¿cómo no pelear?, esta pregunta siempre me la hacen”, reveló con sinceridad.

Finalmente, manifestó que “¿alguien esperará o creerá que cuando peleemos avise por Instagram? Somos intensos además. Entonces podemos híper amarnos 10 días y un día creer que es mejor separarnos”, cerró.