“Pero qué aburridas son”: Lisandra Silva respondió a desubicado comentario sobre su relación con Raúl Peralta

Lisandra Silva recibió un especial saludo de cumpleaños de su pareja, Raúl Peralta, en donde revelaron una conversación que tuvieron antes de convertirse en pareja y formar una familia.

A través de su cuenta de Instagram, el bailarín compartió pantallazos de este primer acercamiento, en donde reveló que la cubana inició la conversación tras confundirlo con su hermano, Gabriel.

“Hola, Peralta. Ahí le comenté a tu novia un proyecto que me gustaría hacer con ustedes”, se puede leer en el escrito.

“Buenísimo. Yo no soy el novio de Michu, soy el otro. Feliz de que conversemos para hacer algo”, le respondió Raúl. “Ah ok, jajajá. Disculpa, es que se parecen mucho”, le dijo Lisandra tras el malentendido.

Ahora, el influencer recordó esta simpática situación, recalcando que aún se mantienen juntos con dos hijos: Noah y Leiah.

“Me han confundido con mi hermano toda la vida… Pero jamás hubiese pensado que gracias a una confusión iba a conocer a la mujer que me cambió la vida para siempre. Felices cinco años mi vida 29-07-2018″, escribió el bailarín.

El odioso comentario

Sin embargo, no faltaron los usuarios que lanzaron malos comentario, asegurando que Lisandra habría planeado toda la situación: “Y todavía él cree que ella no sabía, y ya tienen hasta una familia. Eso fue calculado, bella historia”, escribió la cibernauta.

Comentario de Instagram | Lisandra Silva y Raúl Peralta

A lo que la cubana no dudó en responder: “Pero qué aburridas son, por qué darse tanta vuelta tanto plan. Si me gusta alguien, lo llamo y le digo ‘me gustas ¿qué hacemos?’. Listo. Chicas, las cubanas piensan diferente, qué tanto plan, ni tanto plan”.

En la misma línea, Silva argumentó que “no me molesta, me muero con los comentarios. Pero me da un poco de penita que las mujeres tengan que planificar algo así para cortejar a un chico. En Cuba es mucho más rápido”, concluyó.

Comentario de Lisandra Silva | Instagram