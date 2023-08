Denuncian que hombre habría disparado a aves desde su balcón en Algarrobo: sujeto entregó su versión

Una inquietante escena fue captada en Algarrobo, Región de Valparaíso, cuando un hombre fue visto disparando desde su balcón, presuntamente contra aves que volaban por la zona.

El video se volvió viral y fue denunciado por un comité ambientalista a Carabineros, quienes se dirigieron al edificio para obtener la identidad del propietario del departamento involucrado.

El capitán, Freddy Parra, mencionó que tras interrogarlo, no se encontraron reportes de animales ni personas heridas como resultado de esta situación.

El hombre de 69 años, identificado como Antonio, dio su versión de los hechos a Meganoticias, explicando que nunca tuvo la intención de dañar a las aves y que solo disparó al aire con una pistola de aire comprimido.

En sus propias palabras, Antonio dijo: “Yo lo que hice fue esto, disparar al aire, no hay nada. Si veo ese video, también pienso mal”.

Ante la viralización del video, Antonio solicitó a su esposa que informara a Carabineros sobre lo que estaba sucediendo, quienes posteriormente revisaron sus antecedentes penales y determinaron que no había ningún delito.

“Le dije a mi mujer que fuera a Carabineros a avisar lo que estaba sucediendo y vinieron. Vieron el arma, me pidieron mi cédula de identidad, revisaron mis antecedentes penales y me dijeron: ‘No se preocupe, esto no está prohibido y acá no hay ningún delito. No hay un pájaro muerto, no hay nada’”, contó el hombre a Meganoticias.

Durante la entrevista, mostró el arma utilizada, confirmándose que era de aire comprimido, lo que descartó la comisión de algún delito.

El hombre aclaró su intención detrás de los disparos: “Pienso mal que es una persona que le está disparando a los pájaros. Pero lo que estaba haciendo era sacándole el aire”.