El peor momento viral: se estaba tatuando el nombre de su novia cuando ella lo llama y termina con él

Un joven tiktoker vivió un terrible momento mientras se hacía un tatuaje, pero no cualquiera, porque estaba marcándose en la piel el nombre de su polola.

Sin embargo, el llamado que recibió Jonatan Ulises, es sorprendente...ya que en altavoz todos escucharon que su novia le dijo: “Ya no quiero nada contigo y por favor no me vuelvas a buscar, bye”.

El tatuador no dando crédito al hecho, para de hacer su trabajo y hasta ahí queda el video.

“Le dolió más al tatuador que él”, “que se busque otra novia con el mismo nombre”; son algunos de los mensajes que le dejaron en la red.