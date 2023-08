“Eres más falsa que Judas”: Mónica no se salvó y se volvió blanco de críticas en redes tras irse en contra de la “Familia Lulo”

El distanciamiento de Mónica de “Los Lulos” generó diversas reacciones en redes sociales, esto luego de que la participante de “Gran Hermano” contara su versión de la historia.

En primera instancia, la jugadora de 77 años tuvo una conversación con Vivi al respecto, en donde hablaron sobre la eliminación entre Francisco y Coni.

Fue en ese contexto que Mónica explicó que ellos solamente eran tres en la “Familia Lulo”: Coni, Francisco y Pincoya.

“Yo a esa persona, no supe como fue la cosa, pero eran tres, después llegó Sebastián y eran cuatro. Ahora me da lo mismo el que se vaya. Como yo no me metí en el grupito a conversar ciertas cosas”, reveló en aquella ocasión.

Posteriormente, también habló con Trinidad sobre esta problemática y le recomendó que no se cambiara de pieza.

“Aquí me he llevado muchas decepciones, muchas, es terrible. Yo sé que estamos en un reality, pero es que uno no debería encariñarse con las personas”, precisó.

En esa misma línea, se mostró afectada por la situación con Trini. “Te quiero, pero me duele que andes de boca en boca. Así que por favor, si quieres volver a la pieza, no vuelvas. Si está Sebastián, no lo hagas, ese es mi consejo”.

“Comprar cariño no vale la pena y por eso me sacaron del grupo, porque cuando ellos estaban conversando, yo me salía. Yo no les servía”, sostuvo.

¿Qué pasó con el público?

Tras estas palabras, y luego de conocer que votó por Constanza en la jornada de nominación y fue una de las culpables de que ella estuviera placa de eliminación, las redes sociales estallaron y se fueron en contra de Mónica.

Según los televidentes, la participante más longeva del encierro ha ‘jugado’ sus cartas en contra de “Los Lulos” hasta ha criticado a Jennifer, más conocida como la “Pincoya”.

A raíz de esto, algunos usuarios escribieron: “Eres más falsa que judas”, “A Mónica le hubiese tenido un poco de empatía pero recuerdo que votó a la Coni y se me pasa. Que deje el show”; “Quiero que se vaya... Na de abuelita aquí”, expresaron con molestia.

#Monica eres más falsa que judas y quiere que la integren? señora patuda. Váyase pa su casa eñora le gusta la del burro 🫏 #GranHermanoChile — Clemente Braun (@RataBraun) August 1, 2023

A Monica le hubiese tenido un poco de empatía pero recuerdo que votó a la Coni y se me pasa. Que deje el show

#GranHermanoCHV pic.twitter.com/2ognv8WFvS — Ali (@itsrealaly) August 1, 2023

Saben que… quiero que se vaya la vieja qlia de la Monica. Na de abuelita aquí. Vieja qlia chao #GranHermanoCHV — JJavito (@JJavito) August 1, 2023

La Mónica webea que la excluyen de los Lulos pero se la pasa criticando todo lo que hacen la Coni y la Pincoya…mínimo de coherencia po wn



#GranhermanoCHV — 𝙿𝚊𝚞𝚕𝚊 (@FlowerChenchen) August 1, 2023

No te entiendo Mónica, basureas a Coni y a la Lulo, muestras indiferencia por Panchito (que le hacía sopa entre otras cosas) y quiere ser Incluida? Deje de Victimizarse Señora y aporte, harto deja que desear usted, manipulada por Trinidad. 0 pena! #GranHermanoCHV pic.twitter.com/vUD3DztBSA — COMANDO LULO - REVENGE FOR PANCHITO! (@gaaaaaaaaa4639) July 31, 2023

#granhermanoChv MÓNICA NO TE HAGAS LA "MADRE TERESA DE CALCUTA" QUE NO TE CREO NADA, NO TE BANCAS NI A CONI, NI A LA PINCOYA pic.twitter.com/paxftzTQz4 — anahí lobeto (@ahilobeto) July 31, 2023

#GranHermanoChile #GranHermanoCHV Jesús viendo que su discípula más fiel (Mónica) anda de chismosa pic.twitter.com/HQyCT9szEo — Martín (@Martn97696139) July 31, 2023