“Estamos viviendo un campo minado”: Pato Oñate preocupa al revelar delicada situación familiar

El domingo pasado por la noche, Pato Oñate publicó un video en sus redes sociales haciendo un llamado de apoyo solidario por una difícil situación de salud familiar que atraviesa.

El recordado reportero televisivo hizo mención a que ha recibido muchos llamados de ayuda a raíz de un anterior video similar, agradeciendo a las personas que han reaccionado en este delicado momento, mientras está radicado en Castro, región de Los Lagos.

“Recibí muchísimos mensajes después del primer video que hice, donde dije que había perdido la sonrisa, y que me ayudaran a comprar miel”, expresó Pato a través de su cuenta de Instagram.

“Quiero que me sigan ayudando, la verdad es que me ha ido súper bien. Que me ayuden a promocionar estos autitos también, que son de colección, es un emprendimiento de mi hijo Nicolás. Y estas pistas, se viene el Día del Niño”, añadió.

A continuación, el comunicador admitió que “estamos viviendo un campo minado, en un problema de salud, en cualquier momento la bomba estalla. De pie, pero noqueado”.

Sin ir más lejos, la exfigura de la TV señaló: “Lo he dicho, estamos caminando por un campo minado a nivel de familia, a nivel de salud. Estamos arriba de una bomba, en cualquier momento estalla”.

Los videos publicados en sus redes sociales han causado la preocupación de muchos televidentes que recuerdan al reportero con mucho cariño.