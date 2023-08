Francisca Maira acumula denuncias en el CNTV por amenazas a Coni en “Gran Hermano” Chile

El nombre de Francisca Maira, participante de “Gran Hermano” ha resonado en redes sociales por su comportamiento agresivo y sus amenazas hacia sus compañeros en el reality de CHV, en especial hacia Coni (Constanza Capelli). La joven de 23 años ha sido señalada como una persona violenta que ejerce bullying hacia otros participantes, llegando incluso a ofrecer golpes, motivo por el que los seguidores del programa han acumulado denuncias en el CNTV.

Recientemente, durante la emisión del programa el 31 de julio por CHV, se desató una nueva situación que generó indignación en redes sociales. En la pieza de las “guarenes”, ambas participantes fueron mencionadas como posibles candidatas a ir a la placa, momento en el cual Francisca expresó sus amenazas hacia Coni: “Te amo mi amor, Coni. Nos vemos en la placa, washita. Y si me echan a mí me vale pic… porque me va la raja afuera, pero nos vemos afuera, marac… cul…”.

Estas agresivas palabras han llevado a que numerosos espectadores presenten denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). De acuerdo con la información recopilada por TiempoX, en las últimas 24 horas se han recibido 256 denuncias específicamente por las amenazas de Fran a Coni.

Otro momento que se ha vuelto viral en redes sociales fue cuando Francisca Maira comentaba sobre la posibilidad de ir a la placa junto con Coni y Trini, sugiriendo que la cena en esa situación no sería agradable. “Que nos haga todas las espontáneas que quiera… Nos va a ir la raja afuera y esa es una gran diferencia”, afirmó.

[ LEE TAMBIÉN: “Cuenta la verdad po”: Raimundo Cerda, el nuevo participante de Gran Hermano se sinceró sobre su vínculo con Fran Maira ]

“La voy a hue… tanto (A Coni) en esa cena, que se va a querer ir”, señaló finalmente, mientras Viviana Acevedo y compañía se reían.

Sus comentarios y actitudes han generado un fuerte rechazo en la audiencia, llevando a que se cuestione el comportamiento de la joven en el programa y se promueva la presentación de denuncias en busca de medidas ante este tipo de actitudes violentas y de bullying en un espacio televisivo de alto impacto social como lo es “Gran Hermano” Chile.

fernanda - te amo mi amor, coni nos vemos en la placa wachita, y si me echan a mi me vale pico porque me va la raja afuera"

quien le avisa que le cambiamos el nombre, tiene 12 mil denuncias al cntv BDLSBSLWL#GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/C48Xtq3ZNQ — hansito's house ✨ (@bystrawberrypie) July 31, 2023