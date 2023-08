“¿Por qué no me invita a tomar té?”: Karla Rubilar reveló comentario de diputado mientras amamantaba en el Congreso

Este miércoles 2 de agosto Megaplus estrena un nuevo capítulo de “45 Minutos Con” y tendrá de invitada especial a la exministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar. En conversación con Karla Constant, la académica contó detalles sobre el machismo que vivió cuando era parlamentaria.

La exministra contó detalles de la situación que vivió cuando llevaba a su hija recién nacida al Congreso. “Salía de la sala para amamantar a mi hija, justo había una silla al costado y luego regresaba para seguir con mi trabajo. Entonces en ese contexto, sale un diputado y me dice: ¿Por qué no me invita a tomar té?”.

Rubilar enfatizó que “la persona que me lo dijo lo encontraba normal, hasta divertido y cariñoso. Pero a mí me dio rabia. Hoy si ocurriera esta situación ardería todo”.

Además, la académica de la Universidad Autónoma reflexionó sobre el machismo que aún persiste en la política. “Por todo lo que viví en ese momento fue que salí a defender a Camila Vallejo cuando en 2015 le pasó algo similar. Sé que tenemos miles de diferencias de opinión, pero lo hice porque sigue existiendo machismo en la política, mucho menos que antes, pero sigue”.