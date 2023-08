Tras ausentarse de “Las Indomables”: Dan a conocer preocupante estado de salud de Paty Maldonado

Durante la última transmisión de “Las Indomables”, Cata Pulido reveló el complejo estado de salud que atraviesa Paty Maldonado.

En el programa de YouTube, la actriz contó el motivo por el cual su compañera no pudo formar parte del programa emitido durante la tarde de este martes 1 de agosto.

“La Paty sigue enfermita chiquillos, hoy día fue el doctor a verla y estuvo a milímetro de tener pulmonía, así que la tenemos en cama por razones de fuerza mayor”, comenzó explicando Pulido.

Asimismo, reveló que “en realidad no quiero que trabaje porque tenemos función el sábado y ya sería la segunda vez que la corremos y eso implica correr muchos compromisos. Oye si no somos tan aburridos, ya córtenla, no sean lateros. La Paty va a volver cuando tenga que volver”, sentenció.

Por este motivo, Cata Pulido realizó la más reciente transmisión de “Las Indomables” sin compañía de Paty Maldonado.