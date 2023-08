Venezolana enumera lo que más le gusta de Chile: “Amo y adoro esa feria, yo con 50 mil pesos aquí...”

En todo un viral se ha convertido la reflexión de la venezolana Yosfrancis García, quien enumeró todo lo que le gusta de Chile y que no podría hacer en su país.

“Aquí yo puedo salir en pijama pa’ la tienda y la gente no está pendiente mío como en Venezuela, chamo, que tenía que salir con pintonon porque o sino me comían viva”, partió diciendo.

“Dos, aquí el tema de las cejas y las pestañas, aquí yo no estoy con esa vaina, como allá en Venezuela yo andaba con estrés que ni te digo, yo tenía que hacérmelo todos los fines de semana, aquí no, ni pendiente ni caliente con esa vaina”, dijo la tiktoker.

“Número tres, chamo, aquí si engordas la gente no está ‘ay que pareces una vaca, ay que no sé qué, chacha que avíspate porque tu esposo te va a dejar’, aquí la gente está pendiente de su matrimonio, de su casa y ya”.

Y el número cuatro: “lo mejor de todo es la feria, yo amo y adoro esa feria, yo con 50 mil pesos aquí, yo me compro cinco pantalones, tres blusas, hasta zapatos, porque pa’ que voy a estar yo tirando físico con el estómago vacío, yo no sirvo, primero la comida y la salud y después, lo demás llegará, yo no ando tirando físico” sentenció.