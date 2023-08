Lisandra Silva sinceró su actual relación con Aylén Milla: “No me pesca”

Lisandra Silva ha estado recientemente contestando interrogantes que le plantean sus fanáticos y seguidores en redes sociales. Hace poco se refirió acerca de su quiebre amoroso con Lenadro Penna y este jueves también aprovechó de abordar sobre su relación con Aylén Milla, con quien se rumoreó una visible enemistad que comenzó hace años.

Cabe recordar que ambas fueron pareja del italiano Marco Ferri. La argentina mantuvo un affaire con el modelo en “Amor a prueba” y, una vez terminado el reality, Ferri le habría sido infiel a la trasandina con la cubana.

No obstante, han transcurrido muchos años desde aquel entonces y Lisandra finalmente se refirió a la relación que mantiene actualmente con Aylén, a través de una historia de su cuenta de Instagram.

Lisandra y Ayén, ¿enemigas?

Justamente fue a raíz de la pregunta de una seguidora que la antillana contestó con sinceridad. “¿Todavía guardas resentimiento con Aylén? “¿Le mandas buenas vibras por lo de su cáncer?”, le consultó la cibernauta.

“Cero resentimiento, nunca fui su enemiga”, aclaró de partida.

Asimismo, comentó que con motivo de la enfermedad que padeció la argentina trató de comunicarse con ella. Pero no obtuvo respuesta.

“Le he escrito por todos lados, pero no me pesca. Le mando las mejores vibras. Somos luz”, aseguró Silva.