“¿Usted estaba ganando $426 millones y su pareja no sabía?”: Julio César Rodríguez con todo contra Daniel Andrade

Julio César Rodríguez no le creyó mucho a Daniel Andrade, el fundador de Democracia Vive y expareja de la diputada Catalina Pérez, quien se encuentra en el ojo del huracán, investigado por el llamado caso Fundaciones.

“Estamos muy disponibles a que se investigue esto, nos interesa que esto se esclarezca lo antes posible”, partió diciendo en el matinal de Chilevisión, “Contigo en la Mañana”.

Sin embargo, las explicaciones y excusas comenzaron a encender los ánimos en el estudio, especialmente de JC.

“La asociación es escandalosa. Ustedes pertenecen a un grupo de jóvenes que venían a cambiar a política, que venían a cambiar la política y resulta que usted firma un convenio con pura gente que conocía, de su partido, que trabajaban con su pareja”, le dijo el periodista al entrevistado.

“Aunque me mire a los ojos y llore yo no le voy a creer que esto no es un tinglado para sacar dinero”, aseguró Rodríguez.

“Yo no he recibido ningún fondo ni beneficio por estos convenios. Y quiero ser claro en otra cosa, Catalina Pérez no influyó en nada en esta decisión y espero que eso lo demuestre la Fiscalía”, le dijo Andrade. Pero esto no quedó acá.

“¿Usted estaba ganando $426 millones y su pareja no sabía?”, le preguntó Rodríguez, ante lo cual Andrade le aseguró que “yo no me gané esos millones. Se están ejecutando en un proyecto”.