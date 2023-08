“Gran Hermano”: Constanza relató estremecedor episodio que vivió con Sebastián dentro del reality

Un inquietante episodio fue relatado por Constanza Capelli en la transmisión de “Gran Hermano”, en el cual ella desclasificó un hecho de violencia de género que vivió en el encierro a manos de Sebastián Ramírez, quien hoy renunció al reality show.

En una conversación con Raimundo en las orillas de la piscina, la bailarina habló sobre su relación abusiva con el exparticipante del reality. “Hubieron discusiones con Seba muy fuertes”, comenzó.

“Por ejemplo, cuando yo veía que se estaba exaltando, yo me iba, y para él eso era peor. Pero, yo me iba para que las cosas (se calmaran)”, continuó Capelli.

“Entonces, ¿qué hacía Seba? Algo que mi ex hacía también, cuando yo me iba, me perseguía y es lo peor. Venía pa’ acá afuera, él me seguía y me hablaba fuerte”, señaló.

“Me iba a duchar, me encerraba y yo desnuda, eso se ve muy fuerte afuera, y yo como: ‘Seba...’”, contó la participante del reality antes de ser cortada por la transmisión.

CÓMO QUE SEBASTIÁN ENCERRABA A CONI EN EL BAÑO MIENTRAS ESTABA DESNUDA??? Y producción dejaba pasar eso?? @chilevision#GranHermanoCHV pic.twitter.com/BDKkMDcjJp — TEAM CONI 🩰✨ (@svmxcl) August 5, 2023

la coni contando cosas que hizo el sebastián UN FUNAO QL#granhermanoChv #GranHermanoChile pic.twitter.com/UbbYDWynz4 — hansito's house ✨ (@bystrawberrypie) August 5, 2023

“¿Y producción dejaba pasar eso?”

Las reacciones de los seguidores del reality en Twitter no se dejaron esperar. Ellos expresaron su indignación tras escuchar el relato de Constanza, y manifestaron su reproche hacia Sebastián, el resto de los participantes testigos y la producción del reality show.

“¿Cómo que Sebastián encerraba a Coni en el baño mientras estaba desnuda? ¿Y producción dejaba pasar eso?”; “‘afuera se ve súper fuerte’” nunca nos mostraron nada, producción cul***”; “eso es violencia, ¿dónde estaba la producción (que decían) cuidar a los participantes?”.

“Heavy que esto nunca se mostró, producción encubrió y compañeros que nunca hicieron nada y seguían tratándola de loca”; “decían que era 24/7 y ahora más que nunca nos damos cuenta que sólo nos muestran lo que ellos quieren que veamos”; comentaron.

“Qué producción más nefasta. Cómo le tapan los escándalos que hacen los machitos. Pero las peleas de las mujeres las muestran altiro y queda de histéricas”; “me preocupa que permitan este tipo de situaciones producción con tal de mantener a ese weon por un rating, asco todo, se nota mucho más aliviada a la coni con la salida de él”; agregaron en Twitter.

“Si antes ya estaba re enojada con la producción ahora estoy emput*****, cómo chucha no protegen a los participantes, especial a las mujeres, lo qué llego hacer Seba era acoso y ellos no hicieron nada por rating. Y los participante tampoco hicieron nada, valen mier** también”, escribieron.

“Más me impresiona de todo eso, es que las minas adentro seguían echándole la culpa a la Coni de las peleas con el Seba y la trataban de loca, después se iban a reír con el, aislando a la Coni que son pencas las weonas y los weones también por no parar la wea”, añadieron.