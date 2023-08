Leandro Penna advierte a Lisandra Silva que no le conviene que hable respecto de la ruptura

Hubo una declaración de guerra de parte de Leandro Penna a su expareja Lisandra Silva, luego de que ella opinara sobre el quiebre de la relación e hiciera acusaciones en contra del modelo.

Hace unos días la cubana entregó estas palabras a través de sus rede sociales, a propósito de consultas de seguidores y fans.

Pues bien, este viernes el exchico reality respondió a su ex a través de una historia de su cuenta de Instagram.

En su momento, Lisandra respondió a un comentario en que aseguraban que siempre la hicieron ver “como la culpable de tu ruptura con Leandro”.

La modelo no se hizo problemas en contestar, ya que han pasado más cinco años, “así que no tengo problema en decirlo. La realidad es que Lea llevaba viéndose con Talita ocho meses antes de separarnos”.

Más aun, reveló que “ella también tenía novio. Fue él mismo quien me lo confesó y me mandó una foto de ella para que la viera, porque yo no tenía idea. Yo estaba en Miami cuando me lo dijo”.

La advertencia de Leandro a Lisandra

Los dichos de la influencer no fueron para nada del agrado de Leandro, quien no se amilanó en contestar con todo a su ex.

En efecto aseveró que guarda información que a la cubana no le va a gustar. “Ya que le gusta tanto el show, le vamos a dar show”, indicó.

Historia de Instagram de Leandro Penna

Siguiendo con la arremetida, abrió una cajita de preguntas para su fanaticada en Instagram. “¿Les gustaría saber la verdad de lo que pasó con la señorita Lisandra?”

Por último, el exnovio de Aylén Milla aseguró enfático que “creo que a la señorita no le conviene que yo hable. Pero con alguna intención quiere traer algo de hace cinco años a hoy”.