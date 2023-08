“Cómo es posible este suceso”: Tiktoker peruano es denunciado por violencia sexual

El influencer peruano Luis Enrique Alvarado Sánchez, quien se hiciera conocido en redes socilaes por la frase “Cómo es posible este suceso”, ha sido denunciado por hostigamento sexual y apología al delito.

Hasta el momento el tiktoker ha recibido dos denuncias formales, una de Marco Abala Salas y una ciudadana que asegura que fue víctima de acoso por el sujeto en cuestión.

De acuerdo con lo manifestado por Marco Abala, él interactuó con Luis Enrique Alvarado a través de WhatsApp. No obstante, se percató que el influencer exponía el número telefónico de mujeres para que otros las acosaran y, además, que los video que comartía Alvarado involucraban a menores de edad, según informa el diario peruano La República.

Pornografía infantil e incitar al acoso

“Nosotros tratamos de contactarlo por su número de WhatsApp, por un tema de publicidad. Le hablamos, pero él solo contestó con un mensaje predeterminado para yapearle cinco soles. Y lo hicimos. El primer día normal, pero los siguientes sí empezaron a tornarse medio retorcidos sus estados, relacionados con el tema de la pornografía. Lo que me indignó fue que empezó a subir clips de bebés, de menores de edad. Y, a las personas que comenzaban a quejarse, exponía sus datos e incitaba a que la acosen sexualmente”, explicó Abala al citado medio.

La denuncia de Abala fue recbida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entidad que también reveló que existe una acusación de una víctima de acoso por parte del tiktoker.

En tanto, consultado en un programa relativo a las redes socilaes en Perú, Luis Enrique Alvarado declaró que lo habían “sembrado”. “Me han sembrado (...). Ellos han grabado esos videos, y me echan la culpa, aún no hay pruebas. Estoy limpio, por eso, estoy normalito”, señaló el influencer para el espacio “Dilo Fuerte”.