“Lo encontré feo de una líder”: Pincoya y Alessia protagonizaron intenso round en “Gran Hermano”

Durante la jornada de este lunes, se vivió una nueva jornada de eliminación en Gran Hermano. Sin embargo, la eliminada no fue la protagonista, puesto que Jennifer (Pincoya) y Alessia fueron parte de un intenso round en vivo.

Todo habría comenzado cuando la oriunda de Chiloé acusó a la líder de la semana de discriminación, esto en el marco de la prueba de las camas, en donde los participantes debían estar 7 horas sin tocar el suelo.

“Me bajé porque no me pareció que Alessia haya hablado con todas las mujeres menores de 35 años, dándole unos tips. (Preguntó) quienes menstrúan y quienes no, (para) que se coloquen una toalla higiénica, otras tampones… y a mí me pasó de alto y estaba al lado”, afirmó la mujer.

“Por último, podría haber consultado si yo tenía incontinencia urinaria, para que me coloque un pañal. Lo encontré feo de una líder. Me molesté y me bajé”, explicó.

Por su parte, Alessia le respondió: “Normalmente, me quedo callada ante estas cosas porque no me gusta empezar a hablar, evito los conflictos, pero siento que tengo que defenderme”, partió indicando.

“En mi rol de líder, como íbamos a tener que estar 7 horas en una cama, lo que yo hice fue preguntar, de manera general, si alguien estaba con la regla. A algunas les consulté personalmente, pero no fue a todas menos a Jennifer. No fue así”.

“Siento que me tengo que defender, porque prácticamente me está dando de discriminación cuando no fue así. Creo que es algo grave”, añadió la influencer.

“Tienes que llamar a todas las mujeres”

Aunque la Pincoya no le dejó continuar y siguió insistiendo en que la situación “fue así”, que ella estaba al lado de Constanza cuando le preguntó por el tema, y a ella la pasó por alto.

“Nunca fue mi intención. Tú varias veces has acusado al resto que te están discriminando”, acotó Alessia para parar la discusión, a lo que ella replicó nuevamente “es que es así”.

“Discriminación es una palabra muy fuerte, Jennifer”, aseguró la joven, a lo que Jennifer le dejó bien claro: “A mí todavía me llega la regla. Y aunque no me llegara, tienes que llamar a todas las mujeres”.

“Bueno, perdón por no decirle a cada una, pero no fuiste la única. No te discriminé, en ningún momento fue con esa intención. Y me voy a defender, porque encuentro muy grave ese ‘pasivo-agresivo’ de acusar a alguien de eso, porque no es así”, contestó Alessia.

“Tú lo sentiste así y te ofrecí disculpas. Hay otras cosas que he hecho por las que no te he pedido perdón, porque las volvería a hacer, pero eso no”, concluyó.