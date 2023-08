“¿Por qué no te rayas el po... mejor?”: Valiente mujer sacó aplausos al retar a sujetos que vandalizaban el Metro

Un valiente llamado de atención lanzó una pasajera del Metro de Santiago hacia dos sujetos que sin vergüenza estaban rayando un vagón del tren capitalino.

“¿Por qué hacen eso, si es de todos?”, les dijo la mujer, sorprendiendo a los hombres que, para hacerla completita, iban tomando unas cervezas.

“No es tuyo”, le respondió desafiante uno de los aludidos.Sin embargo ella, no se intimidó y les dijo: “Igual pago por esto... ¿Por qué no te rayas el poto mejor? Tenís harto ahí para hacerlo”, le reclamó.

Metro compartió el registro

No se sabe bien cuándo fue grabado el video, pues aparecen muchas personas con mascarillas. Pero de todas maneras, el momento se viralizó en las últimas horas y sacó aplausos en redes sociales.

Hasta la cuenta de Twitter de Metro compartió el registro y expresó: “Conductas como estas sólo perjudican… Nuestros equipos y cuadrillas de limpieza deben invertir horas para borrar este tipo de rayados. Como dice el video: ‘el Metro es de todos’. Cuidémoslo”.

