“Era como tratarme de maricón”: Sergio Rojas acusó actitud ofensiva de Iván Núñez en juicio

El periodista Sergio Rojas desclasificó una situación que vivió con Iván Núñez en tribunales, durante el juicio por “injurias y calumnias” que interpuso el rostro de TVN en su contra

Según contó Rojas en el programa Me Late, se habría sentido intimidado por el conductor de 24 Horas, quien lo habría mirado de manera intimidatoria.

“Esto lo ha hecho durante todos estos días. Te queda mirándote fijamente, como en una actitud súper amedrentadora”, contó a sus compañeros en el programa de farándula conducido por Daniel Fuenzalida, revelando que lo había hecho el lunes y martes.

“Esa mirada penetrante, como diciendo: ‘Me las vas a pagar, tal por cual’”, añadió.

Tras esto, Sergio Rojas contó que sí Núñez lo hacía otra vez, él le devolvería la mirada, sosteniendo que “el que nada hace, nada teme”. Sin embargo, se llevó una sorpresa mayor.

Sergio Rojas contó incómodo momento con Iván Núñez

“Nos cruzamos en esa mirada, que de verdad fue muy violenta, y de pronto él me hace así (como lanzándole un beso y cerrándole un ojo). Yo sentí que era como diciéndome o tratándome de maricón, porque evidentemente el gesto no tiene ninguna connotación sexual”, aseguró Sergio.

“Qué lamentable que eso se siga utilizando hoy día. Porque para mí, al menos, tiene una connotación denostativa, en términos sexuales, por una condición”, agregó respecto a su orientación sexual.

Ante esto, Rojas contó que solo decidió mover la cabeza, lamentando la situación.

Finalmente, reveló que Iván Núñez “cuando él se va, él toma la manilla, como fuertemente, marcho, recio y se retira”.

“Esto no perjudica en nada el proceso judicial, estoy contando una experiencia personal. (Pero) Yo me sentí violentado con esa actitud, porque era innecesario. Veamos cómo transcurre esto de aquí al viernes. Pero me parece que en un tribunal, que se tocan cosas tan delicadas, tener ese tipo de conductas...(no corresponde)”, sentenció.