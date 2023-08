Fernanda Salazar se desahogó y envió enfático mensaje a quienes les piden trabajar gratis

La actriz Fernanda Salazar no aguantó más una situación muy usual en el medio cultural y se desahogó de contra de quienes no valoran el trabajo artístico en su gremio.

La intérprete, a quien vimos recientemente en la telerie de Mega “La Ley de Baltazar” calificó de “cagones” a quienes solicitan trabajar practicamente gratis en sus proyectos culturales.

“Honestamente, no entiendo a las personas que te piden trabajar gratis o con honorarios bajísimos en sus proyectos y después te pelan por no aceptar”, inició sus palabras en una historia de su cuenta de Instgram.

“No soporto el romanticismo de trabajar ‘por amor al arte’. Si uno mismo no valora su pega, NADIE lo va a hacer por ti y cada quien tiene derecho a aceptar o no regalar su trabajo”, añadió la actriz.

Del mismo modo, subrayó que “no te hace más o menos ‘artista’. Paren el show también con el argumento de que ‘es un fondo chiquitito’. Cagones”.

Finalmente, envió un taxativo mensaje a algunos colegas del medio. “Aprendan a administrar sus platas en vez de cagarse a los colegas o simplemente no abarquen más de lo que pueden”, indicó Fernanda.