Mauricio Jürgensen habló sobre su relación con Carolina Urrejola tras separación: “Aún somos familia”

El periodista Mauricio Jürgensen abrió su corazón en una emotiva entrevista con Las Últimas Noticias, donde compartió sus sentimientos y perspectivas tras su separación de la también periodista Carola Urrejola en 2020. A pesar del quiebre, Jürgensen enfatizó que su relación con Urrejola sigue siendo fuerte debido al amor compartido por sus hijos de 9 y 6 años, a quienes considera “reflejo de lo lindo que fue nuestra historia”.

Jürgensen resaltó la sabiduría y receptividad de los niños en el proceso, mencionando;. “Para los niños, que a veces son mucho más sabios y receptivos de lo que uno cree, y a veces te allanan el camino”, afirmó el comunicador.

El periodista, a pesar de su separación matrimonial, aseguró que sigue considerando a Carola Urrejola como parte de su familia y el cariño entre ambos se mantiene. “Con la Carola aún somos familia. Lo vamos a seguir siendo siempre”, afirmó Jürgensen.

“Pero aparte de eso, yo también a la Carola la quiero mucho. Imagínate, fue mi pareja por once años. Y de alguna manera nuestros niños son también reflejo de lo lindo que fue nuestra historia”, subrayó el comunicador.

Aunque Jürgensen mencionó que está nuevamente soltero después de su relación con la psicóloga Mónica Páez, destacó su habilidad para enfocarse en lo positivo y no quedarse atrapado en el pasado. “Trato de quedarme con lo bueno... no me gusta quedarme pegado con cosas pasadas. Las decepciones, los quiebres, los reveses en la vida son parte del camino y hay que tratar de seguir adelante”, reflexionó.

Además, admitió que su experiencia como papá separado ha sido un nuevo escenario para él, uno en el que está comprometido en dar prioridad absoluta a sus hijos.

“El hecho de ser papá separado es algo que evidentemente no había vivido, como tampoco había vivido el hecho de estar casado o ser papá antes. Una vez más la vida te ofrece escenarios y yo trato de acomodarme lo mejor que pueda. Y sin duda, aunque parezca obvio decirlo, mis niños son mi prioridad número uno”, concluyó Mauricio Jürgensen.