“Mirá de quién te burlaste”: ¿cómo está la niña uruguaya del viral a 15 años del momento en TV?

Hace 15 años, una niña saltó a convertirse en la autora de una frase en un video que se convirtió en viral, tras una simpática intervención en un programa de concursos de la televisión uruguaya. “¡Mirá de quién te burlaste!”, pronunció Romina González para la posteridad en la web.

En ese momento, la pequeña había ganado un boleto para dos personas para un crucero por el Caribe. Romina le restregó en la cara su premio a un compañero por haberse burlado de ella y al personaje infantil “Barney”, molesta con él por “no ser real”.

Transcurridos tres lustros de ese momento televisivo, Romina González es ahora analista en marketing digital, guionista y escritora, titulada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República de Uruguay, según consigna el portal argentino LT10.

Además, en 2020 dio a conocer que tres años después de recibir el premio, el niño que se burlaba de ella le pidió disculpas.

“Era un personaje y este chico me había herido un poco el orgullo al burlarse de mi fobia a las cucarachas. Fue algo infantil que me pareció justo y no tuve problemas en resolverlo cuando la otra parte decidió que era hora de blanquear el asunto. Con Dylan está todo bien”, señaló Romina al citado medio.

Instagram de Romina González Casella

“Cada tanto hay gente que me reconoce y me hace siempre los mismos chistes, me piden fotos. No me molesta, agradezco que la gente se acuerde de mí, si se acercan con respeto se los agradezco”, reveló.

No obstante, la joven admite que preferiría que fuera reconocida por su labor como escritora.

“Ahora soy esto, no puedo cambiar ser esa niña que fui, pero sí me gustaría que se me reconozca por lo que hago ahora”, reflexionó sobre su presente.