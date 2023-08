“Ahora sí po”: Tiktoker extranjero se reivindicó al preparar nuevamente completo chileno

Dias atrás, el chef Santi Febles fue “empapelado” de críticas luego de preparar un completo italiano de una forma bastante incorrecta para nuestras costumbres culinarias.

El cocinero foráneo subió un primer video a su cuenta de TikTok con la fallida preparación del típico plato chileno, al punto que se hizo viral, no por haber entendido la receta.

En vez de hervir las salchichas, las calentó en la parrilla y no cortó el pan por el costado, si no por la parte frontal. Asimismo, no molió la palta sino que la rebanó en rodajas (sin aliñar) y, para colmo, untó de mayonesa y mostaza antes de ubicar la vienesa. Un desastre total.

Esta vez sacó aplausos

No obstante, el chef extranjero se reivindicó. Esta vez sí hirvió las salchichas, cortó el pan por el lado correcto, molió la palta y la presentación quedó muy buena. Incluso en este nuevo clip en la plataforma de videos hay una chica a su lado que lo corrige con el tema de las vienesas, esta vez, para hacerlo como el paladar chileno manda.

Sin embargo, un pequeño error cometió Santi: en vez de hacer cubitos del tomate, los extrajo primero la pulpa del fruto. En fin, al menos el chef aprendió con resepecto a su intento inicial y siempre se debe otorgar el derecho a las segundas oportunidades.

En esta ocasión los comentarios al video de TikTok fueron halagadores. “Ahora si po, se ha renovado tu ingreso a Chile”, “Ese sí es un completo chileno” y “Bienvenido a Chile, amigo mío”, son sólo algunos de los mensajes.