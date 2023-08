Begoña Basauri comparte tierna postal de su hijita bebé con su hermanastro Juan

Begoña Basauri llenó de dulzura las redes sociales este jueves al compartir una postal donde aparece su hija Rosa- de seis meses de vida- sosteniendo la mano de Juan, el hijo de su pareja, Sebastián Undurraga. Este hijo político, de 10 años, mantiene una muy bonita relación con la actriz.

“Puede que no sea ‘el spot más instagrameable’ o la imagen más ‘aesthetic’, pero para mí es la imagen más linda que he visto”, escribió en la leyenda del posteo en su cuenta de Instagram, que al poco rato de ser publicada alcanzó más de 10 mil Me Gusta y cientos de comentarios señalando lo tiernos que se ven los protagonistas de la imagen.

Si bien la pequeña Rosa ya tiene seis meses en este mundo, Begoña ha vivido la maternidad desde mucho antes. Fue justamente hace siete años, cuando conoció a Juan e inició una relación con su hijastro.

“Juan es lo máximo y es una respuesta de sus papás. Rosa es su primera hermana, porque tiene más hermanos por el lado de su mamá”, indicó la intérprete a LUN.

Instagram de Begoña Basauri

Juan cumplió nueve años el 2022 y la actriz aprovechó la ocasión para compartir una reflexión en sus redes sociales acerca de su experiencia en la crianza de su hijo político.

“Cuando lo conocí, tenía tres años. Aunque caminaba y hablaba harto, era todavía una guagua. Usaba chupete, tomaba mamadera y había que levantarlo en la noche para que hiciera pipí”, rememoró Begoña.

“Nuestra relación se fue construyendo de a poco, un día a la vez. Nos costó varias pataletas (suyas y mías) y poco a poco nos fuimos haciendo más amigos. Empezamos a descubrir cómo queríamos relacionarnos y qué cosas nos gustaba hacer juntos y cuáles no”, agregó.

En este sentido, confesó que acompañar la educación de un niño “es algo maravilloso y desafiante”.