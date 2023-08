Mujer pidió cita médica para su hija en 2016: Hospital la contactó en marzo de este año

Juana Ramírez Furrianca, una mujer de 50 años, vivió una decepcionante experiencia cuando en 2016 solicitó una cita médica para su hija en el Hospital de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos. Sin embargo, la espera se prolongó durante siete años hasta que, en marzo de 2023, finalmente recibió la llamada del recinto de salud informándole sobre la disponibilidad de una hora con un oftalmólogo. A pesar de esta oferta, ya era demasiado tarde para beneficiar a su hija.

Ante esta situación, Juana expresó su desconcierto y molestia, declarando: “No la acepté porque habían pasado más de seis años, no sé qué pretendía, que me quedara de brazos cruzados esperando. La persona que estaba al otro lado del teléfono se ofuscó, me decía que cómo la iba a llevar a control particular, que debía aceptar la hora”.

“Seguí insistiéndole en que se la diera a otra persona que la necesitara más. Finalmente le corté, porque sentí que me estaba retando y yo ya tengo 50 años. No estaba para eso”, afirmó la mujer a LUN.

Según recogió The Clinic, el Visor Ciudadano del Ministerio de Salud (Minsal) reveló una alarmante realidad, con cerca de 1.8 millones de personas esperando consultas médicas de especialidad no GES. La larga espera afecta a pacientes que necesitan atención médica oportuna.

La solicitud de Juana en 2016 estaba motivada por la necesidad de una cita con el oftalmólogo para su hija, quien tenía diez años en ese entonces y enfrentaba dificultades para ver la pizarra en la escuela. A medida que el tiempo pasaba, los problemas visuales de su hija empeoraron, pero la interconsulta necesaria nunca se concretó. La pandemia agravó la situación, con las clases en línea dejando a muchos niños sin acceso a atención médica presencial.

“Pidieron la interconsulta, pero pasaron los años y nada. Luego vino la pandemia y los niños comenzaron con las clases online. Entre el 2016 y marzo del año 2021 estuvo sin ver a alguien que supiera de salud visual”, agregó la madre.

Finalmente, Juana decidió acudir a un operativo en Frutillar, donde la hija fue atendida por una tecnóloga médica que le proporcionó una receta para lentes ópticos. No fue hasta 2021 que, después de años de espera, la joven pudo obtener una cita con un oftalmólogo en Puerto Montt.