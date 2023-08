Bill Gates revela cuál es el único error del que se arrepiente en su juventud: “habría logrado el éxito más rápido”

El éxito es un concepto amplio y subjetivo que puede tener diferentes significados para diferentes personas y en diferentes contextos. Bill Gates es tranquilamente uno de los ejemplos que encontramos en el mundo de los negocios y la tecnología.

Además de ser el cofundador y CEO de Microsoft, el empresario amasa una fortuna que lo ha situado en lo más alto de la pirámide del dinero a nivel mundial.

En términos generales, el éxito se refiere a la consecución de metas, logros o resultados deseados. Sin embargo, la definición precisa de éxito puede variar según las perspectivas individuales, valores personales y circunstancias.

¿Bill Gates tuvo un camino perfecto y sin caídas? Para nada. A lo largo de su vida cometió varios errores que lo llevaron a ser lo que es en la actualidad. Sin embargo, hay uno solo del que se arrepiente. Hasta el punto de que si pudiera volver atrás lo cambiaría.

La Nación se hace eco de unas reflexiones que el mismo Bill Gates emitió en su propio podcast, Unconfuse Me. En su etapa de juventud vio como sujetos brillantes hacían alarde de que dormían poco por dedicar tiempo en sus proyectos, una práctica que no deja nada bueno.

“Algunas personas decían ‘solo he dormido seis horas’. Otro tipo decía ‘yo solo dormí cinco’ y ‘bueno, a veces no duermo nada’. Y yo me quedaba como estos tipos son muy buenos, tengo que intentarlo con más fuerza, porque dormir de vagos y es innecesario”, dijo Bill Gates.

Ahora destaca las bondades del descanso y las pone por encima de cualquier cosa. Recomienda lo mismo a su familia y a empleados que trabajen para algunas de sus industrias. Dormir es quizás lo más importante para ser una persona productiva.