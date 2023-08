Seguidores de “Gran Hermano” exigen sanción para Jorge Aldoney por maltrato a Bigote

En los últimos días, numerosos seguidores del reality han expresado su preocupación por el trato hacia Bigote, el perrito de Gran Hermano Chile. En varios videos compartidos en Twitter, se ha hecho evidente que algunos participantes, en particular Jorge Aldoney, actual Míster Chile, han demostrado actitudes inapropiadas hacia el can.

En estos clips, se puede observar cómo Jorge se refiere despectivamente a Bigote como “perro cu... maldadoso” y “perro de mierda”. Además, se ha registrado un incidente en el que amenaza al perrito con una plantilla de zapatilla y lo expulsa de la habitación. Cabe resaltar que, según las normativas de “Gran Hermano”, Bigote tiene total libertad para transitar por todos los espacios de la casa.

Otro incidente que ha causado revuelo en la red social X (ex Twitter) es el hecho de que los participantes dejaron a Bigote en el patio en condiciones de bajas temperaturas. Este incidente ocurrió mientras Constanza participaba en la sala “Zoom” durante la Cena de Eliminación.

Además, se ha denunciado que la participante Mónica habría limpiado el suelo con cloro sin diluir, lo cual podría ser perjudicial para el perro.

Recordemos que hace algunas semanas, Gran Hermano emitió un comunicado respondiendo a las acusaciones de maltrato hacia Bigote, después de que los seguidores pidieran medidas contra “Bambino” y Lucas por su comportamiento con el can. En dicha declaración, el responsable de la casa-estudio expresó: “Bigote se unió a la casa como un miembro más de la familia de Gran Hermano. Esperábamos que recibiera solo cariño”.

“Sin embargo, con el tiempo, he observado actitudes que no puedo entender. Comentarios inapropiados, dudas sobre proporcionarle comida y comportamientos incorrectos hacia un animal. Esto me lleva a hacer un llamado de atención”, continuó el comunicado.

El comunicado también advirtió que “si presencio nuevamente cualquier comportamiento, trato, comentario o broma que perjudique a Bigote, tomaré medidas severas que podrían ir desde una amonestación hasta la expulsión de la casa”.

Con estas declaraciones en mente, los seguidores del programa esperan que la producción tome acciones ante lo que está ocurriendo con Bigote. Específicamente, han solicitado que Jorge Aldoney sea nominado directamente para la placa de eliminación sin la posibilidad de ser salvado por el líder de la semana.