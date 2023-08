Marido no sabe qué hacer: a su esposa le quedan nueve meses de vida y como último deseo le pidió tener sexo con su expareja

Un hombre está sufriendo y por partida doble, porque a su mujer le quedan como máximo nueve meses de vida y el último deseo que le pidió le rompió el alma. El marido compartió su historia en Reddit, convirtiéndose en un increíble viral.

“Me preguntó si me parecería bien si tuviera sexo con su ex por última vez”, reveló el sujeto, con la particular petición de su esposa.

Al preguntarle el motivo de su último deseo, la mujer le explicó que “fue su amante más satisfactorio y más compatible físicamente”. “Fue una mierda llegar a ese punto”, confesó el esposo.

¿Le concede el deseo o no?

“Así que ahora me quedo con esto: negarle a mi esposa moribunda un deseo por mi propio ego, o dejarla ir a acostarse con otro hombre que ella siente que es mejor que yo en la cama”, confesó.

De acuerdo a TN, el hombre confundido reflexionó que “me duele tanto que el sexo con una ex aparentemente fuera tan bueno que necesita hacerlo una vez antes de morir (...) Siento la obligación de decirle que sí, porque se está muriendo, pero me siento traicionado”.

La mayoría de los seguidores respondieron que la dejara, pero que después del acto, no la cuidara más.

“Si ella quiere hacerlo, deberías dejarla y divorciarse de ella. Déjala tener sexo con su ex y cuando regrese porque necesita ayuda en los últimos meses, dile que vaya a pedirle ayuda a su ex”, contestó un lector, que en representó la opinión de la mayoría.