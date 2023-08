Dayana Amigo dedica cariñoso y dulce saludo de cumpleaños a su perrita: “Jamás lo imaginé”

Dayana Amigo dedicó un cariñoso y dulce saludo de cumpleaños a su perrita Clara, en celebración de cuatro años en este mundo de su mascota.

La destacada actriz nacional publicó algunas postales de su “perruna” en su cuenta de Instagram, muchas de ellas muy tiernas, tanto en momentos de baño del animalito, jugando u otras en que se ve la intérprete abrazando a Clara en demostración del inmenso cariño.

“Feliz cumpleaños, perrita Clara que me robó el corazón. Tanto amor, por favor, qué se hace con tanto amor. Jamás lo imaginé, siempre me burlé. Hoy le celebré el cumpleaños y fin”, fueron las bonitas palabras que le dedicó a su can.

Por su parte, sus fans no escatimaron en comentarios destacando la belleza y dulzura de Clara, así como la bonita compañía que significa para Dayana. “Son sorprendentes, la mejor compañía por lejos”; “Clara hermosa, simpática y cariñosa, afortunadas de tenerse”; “Es una ternura”, son sólo algunos de los mensajes.

Es importante señalar que la responsable del rol de Titi Larraín en “Casado con Hijos” comparte en su redes sociales diferentes momentos junto a su perrita, quien la acompaña en sus viajes a la playa o sus visitas el resto de la familia.

Anteriormente, en una entrevista en Facebook, la actriz confesó que “no sé de dónde sale, pero me dieron ganas de tener un perro”.

Luego de adoptarla, asegura que le cambió la vida. “Me tiene absolutamente loca, es mi hija. Me voy en la mañana y me parte el corazón, ahora todo se volvió muy absurdo”, indica con cariño.