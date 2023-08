“Ojalá atrapen a estos infelices”: Rodrigo Sepúlveda llegó a llorar por crimen del héroe del bus RED

Un estremecedor testimonio entregó esta mañana Robinson, hermano del hombre asesinado en un bus RED por defender a otra persona del robo de su celular.

“Ojalá atrapen a estos infelice”, comenzó diciendo Rodrigo Sepúlveda, tras entrevistar al hermano de Juan, la víctima que deja tres hijos por su acción heroica.

“Se trata de un bus nuevo, que tiene cámaras y den las imágenes para que todos sepan quienes son”, exigió el hermano acongojado en “Alerta” de Mega.

“Ayudaba a todos”

“Lo único que queremos es que se haga justicia y los que le hicieron esto a mi hermano paguen como deben pagar”, siguió pidiendo Robinson.

La víctima era un hombre de 57 años, viudo hace 10 años y que según contaron, siempre ayudaba a los demás, de ahí quizas vino su impulso de auxiliar a un pasajero que estaba siendo asaltado adentro del bus Red que se movilizaba por Estación Central.

“Yo me enteré por las noticias y despotriqué. Se desangró en el camino. El dolor de no estar ahí de no poder tomarle la mano. Ese dolor nos va a matar. Morir solo es peor y eso duele”, aseguró Robinson.

“Él siempre estaba preocupado de todo. Siempre ahí, apoyándome. Una persona loable y la justicia tiene que hacerse cargo”, insistió.

En ese momento, el periodista Rodrigo Sepúlveda no pudo contener las lágrimas tras escuchar el relato de Robinson, el hermano de la víctima asesinada por defender a otro pasajero de un robo.

“Ojalá atrapen a estos infelices. No hay valoración por la vida. Merecen el máximo rigor de la ley”, dijo también el conductor de Mega.

“Dan cifras que bajaron los homicidios, pero la realidad es totalmente opuesta. Hay cosas que se tapan más encima”, recalcó el periodista.

“La única forma de que se baje la intensidad es que la gente ayude y que aporten imágenes”, pidió el hermano de la víctima, que llamó a no mirar para el lado, según consignó La Hora.