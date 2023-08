“Parece que usted sigue viendo Blancanieves”: Marcela Vacarezza barre con Gonzalo de la Carrera

Una potente respuesta disparó Marcela Vacarezza al diputado Gonzalo de la Carrera por sus polémicos cuestionamientos a la recientemente nombrada ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la actriz Carolina Arredondo.

El exmilitante Republicano fue duramente fustigado al referirse a Arredondo como “actriz con tintes porno” y publicar en redes sociales una escena sexual de una serie televisiva nacional en la que la intérprete participó. El congresista, más adelante, trató de sortear las críticas al señalar que si hubiesen nombrado a un “hombre con tintes porno”, se habría referido de la misma forma.

Diversas autoridades y figuras públicas reupudiaron la acción del diputado y, entre estos, soprendió la épica respuesta de Marcela Vacarezza en su cuenta de Twitter.

“O es porno o no lo es. Lo de ‘tinte porno’ tiene un ‘tinte cínico’. No sé usted, pero he visto muchísimas películas con ‘tinte porno’. Para mí son escenas de sexo. Parece que usted sigue viendo Blancanieves. Si quiere criticar el nombramiento hágalo con fundamentos serios”, llamó la atención la psicóloga al legislador.

Cabe señalar que, entre las figuras públicas que fustigaron a De la Carrera, criticaron el ataque la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y la conejita Playboy Daniella Chávez.