“Tenía que entregar un pedido urgente”: Repartidor en moto pensó que podría cruzar calle inundada y se convirtió en viral

Un repartidor en moto dejó a todos boquiabiertos este día lunes en el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana. Esto porque se le vio intentando cruzar una calle completamente inundada en la ciudad de Talca.

El matinal estaba transmitiendo en directo los estragos que dejó el desborde del río Claro en la capital del Maule, cuando de repente apareció en cámara un repartidor de comida a domicilio.

Algo pensó el hombre que se tiró al agua pensando que podría cruzar una calle innundada. “Dijo que tenía que entregar un pedido urgente, sí o sí”, comentó la reportera en terreno.

La moto no sobrevivió

“Este tipo es para sacarse el sombrero. Si el hombre llega con el pedido a tiempo es para darle propina...”, comentó desde el estudio el animador del espacio Julio César Rodríguez.

De hecho, la moto avanzó un par de metros y no pudo más, obligando al repartidor a empujarla hasta el otro extremo. “No, ya murió la moto, está tirando humo. Bueno, cuando hay vocación...”

“El hombre no calculó bien. Va por el lado más hondo, ni siquiera se fue por la orilla. Pero qué hizo este tipo. Esa moto murió. Mató la moto. No la hace partir más. No logro entender lo que hizo”, dijo JC.