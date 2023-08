“Esas caderas jamás mienten”: Shakira remece las hormonas con sensual coreografía de nuevo hit

Pareciera que el talento y belleza de Shakira no se ve mermado con el paso del tiempo. Al menos esta sensación deja en muchas personas luego de admirarla en un video, en el que baila una “coquetona” coreografía de “Copa Vacía”, canción que interpreta junto a Manuel Turizo.

La artista no ha dejado a nadie indiferente con su nuevo hit y la forma en que ha optado para la promoción, dado que la idea de este clip es que las personas hagan dueto con ella al ritmo de sus mismos pasos.

Pero, para no “sacarse la suerte entre gitanos”, contornearse como la sensual barranquillera es casi una misión imposible, no por nada Shakira es marca regostrada en nombre e imagen. Por cierto, los cibernautas no escatimaron cariño y admiración a la hora de elogiarla, en la publicación en Instagram, por du habilidad artística y por lo bien que luce tras separarse de Piqué.

“¿A alguien más le fascina esta mujer?”, “Shakira tiene el secreto de la juventud eterna”, “Me gusta esta nueva Shakira. A veces necesitamos dejar ir gente que nos quiere apagar el brillo”, “Esas caderas jamás mienten”; son sólo algunos de los mensajes que le dedicaron a la colombiana.

El registro ya superó más de un millón de Me Gusta y similar cantidad de visualizaciones, tanto en la mencionada red social como también en el cada vez más efervescente TikTok, donde también lo compartió la cantante.